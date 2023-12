Die beste Aussicht auf das Silvester-Feuerwerk in Freiberg: Das empfiehlt der Profi

Marcel Schlenkrich ist Ur-Freiberger und seit 15 Jahren nebenberuflich Fotograf. Für die „Freie Presse“-Leser gibt er Tipps für gute Aussichten zum Jahreswechsel.

Familienausflüge, Fotosessions, Wanderungen, Picknick: „Wer nicht auf der Alten Elli war, war nicht in Freiberg!“ - In höchsten Tönen loben Besucher den Platz am ehemaligen Silberbergwerk. Einheimische und Gäste lieben den Charme der Geschichte und des Plateaus über der Silberstadt. In den Sommermonaten kommen viele Ausflügler zur Elli....