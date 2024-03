Die kleine Sophie ist das Schaltjahrbaby von Freiberg

Sophie Härtel hat am 29. Februar 2024 im Kreiskrankenhaus Freiberg das Licht der Welt erblickt. Ihre Mutter Julia feiert heute ihren 34. Geburtstag. Die Diätassistentin arbeitet in der Klinik.

