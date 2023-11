Die Tanne für den 32. Christmarkt in Freiberg ist angekommen

Am Montagmorgen wurde der Christbaum für den Advent auf dem Obermarkt aufgestellt.

Der Christbaum steht! Am Montagmorgen wurde die 18 Meter hohe Tanne auf dem Freiberger Obermarkt aufgestellt. Mitarbeiter des Tiefbauamtes hatten sie zuvor an der Karl-Kegel-Straße gefällt. Nun steht der Baum in voller Pracht an seinem Bestimmungsort und wird den 32. Freiberger Christmarkt, der am 28. November beginnt, verschönern. Mehr dazu...