Die Woche in Mittelsachsen: Speed-Dating und Mammutkreistag

Die Debatte um eine Chipkarte für den VMS bestimmt unter anderem die Beratung der Kreisräte. Außerdem gibt ein besonderes Konzert in Mittweida sowie eine außergewöhnliche Ideenrunde in Augustusburg.

Mit 23 öffentlichen Tagesordnungspunkten absolviert der Kreistag Mittelsachsen am kommenden Mittwoch seine 21. Sitzung. Sie beginnt 15 Uhr in der HarthArena in Hartha. Einer der Tagesordnungspunkte wird die „Einführung eines eigenen Chipkartensystems im Gebiet des VMS“ sein. Dazu liegt ein Antrag der Fraktion SPD im Kreistag vor. Klimabudget...