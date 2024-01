Diebe plündern Vereinsheim im Oberschönaer Ortsteil Bräunsdorf

Laut Polizei wurden unter anderem ein Musikequipment, ein Laptop sowie Bargeld gestohlen.

Oberschöna/Bräunsdorf.

Ein Vereinsheim im Oberschönaer Ortsteil Bräunsdorf ist mutmaßlich in der Nacht zu Donnerstag geplündert worden. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte das Gelände des Vereins in der Straße An der Striegis offenbar bei Nacht betreten und sind anschließend über ein Fenster in das Vereinsheim eingedrungen. Die Einbrecher brachen in der Folge weitere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten, heißt es im Polizeibericht. Nach einem ersten Überblick entwendeten die Täter Getränke, Bargeld, einen Laptop sowie Musikequipment. Es entstand ein Stehl- und Sachschaden von circa 4000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. ( bk)