Dresdner Ensemble lässt die Kirche in Rechenberg erklingen

Der Philharmonische Chor von der Elbe gastiert am Sonntag im Erzgebirge. Und er wird von weiteren Künstlern begleitet.

Wenn der Philharmonische Chor Dresden diesen Sonntag in der Kirche in Rechenberg auftritt, ist es für die Sänger das erste Konzert in der neuen Saison. Und damit wollte das Ensemble aufs Land gehen. „Wer sich gern von anspruchsvoller Chormusik und gediegener Architektur bezaubern lassen möchte, der sollte das Konzert nicht verpassen“, sagt...