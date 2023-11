Edeka-Markt in Lichtenberg empfängt Kunden mit Neuheiten, Regionalem und 15-Meter-Theke

Einkaufserlebnis auf dem Dorf: Größere Fläche, umfassenderes Angebot, viele regionale Produkte - der Markt ist moderner geworden und lebt auch vom Verhältnis im Ort. Das gibt es auf 1050 Quadratmetern:

Mit einer vergrößerten Verkaufsfläche und einem noch umfangreicheren Angebot hat am Donnerstag in Lichtenberg der Edeka-Markt Müller wieder eröffnet. In modernem, Lust auf Einkauf machendem Gewand empfängt der Vollsortimenter seine Kunden. Und die kommen nicht nur aus Lichtenberg, sondern auch aus der Umgebung. Denn der Markt ist der einzige...