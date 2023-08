Ein Auto hat in Hilbersdorf in Flammen gestanden

Durch den Brand wurde zudem eine Fassade in Mitleidenschaft gezogen.

Ein in Hilbersdorf abgestelltes Fahrzeug stand am Sonntag, 20. August, in Flammen. Das Auto ist anschließend komplett ausgebrannt. Geschehen ist das gegen 13 Uhr. Der Wagen stand zu dieser Zeit an der Bahnhofstraße. Die Bewohner der Gebäude mit den Hausnummern 30 und 28 kamen mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde niemand. Die Fassade des...