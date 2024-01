Ein bisschen Frankreich in deutschen Klassenzimmern: France Mobil kommt am Montag ans Schollgymnasium Freiberg

12 junge französische Muttersprachler wollen 50 Siebtklässlern des Freiberger Gymnasiums auf unterhaltsame Weise ihre Sprache vorstellen.

Freiberg.

50 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Freiberg haben am kommenden Montag einen ganz besonderen Unterricht. Sie nehmen an einer France-Mobil- Animation teil. Das Ziel von France-Mobil ist einfach: ein bisschen Frankreich in deutsche Klassenzimmer bringen. „Dafür reisen 12 junge französische Muttersprachler mit Unterstützung aller deutschen Bundesländer durch Deutschland, um Französisch auf unterhaltsame und ansprechende Weise vorzustellen“, teilen die Französischlehrerinnen des Gymnasiums mit. Das Programm sei seit 20 Jahren eine gemeinsame Initiative des DFJW (deutsch-französisches Jugendwerk), des Instituts français Deutschland und der französischen Botschaft in Deutschland. (bk)