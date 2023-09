Ein Grund zur Nachdenklichkeit

Es gibt vieles, worüber man im Zusammenhang mit der Russland-Reise des Freiberger Oberbürgermeisters und seines Büroleiters sowie beider Anwesenheit auf einem Opernball in St. Petersburg nachdenken kann. Ob beiden denn nicht vorher bewusst war, was sie da in Angriff nahmen, zu wem und in welchen Zeiten sie fahren wollten. Und ob hinterher,...