Ein Jahr danach: Was blieb in Freiberg nach dem Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier?

Vor einem Jahr schlug kurzzeitig das Herz der Republik in der Silberstadt. Drei Tage residierte das Staatsoberhaupt in Freiberg, suchte dabei das Gespräch. Hat es was gebracht?

Gut ein Jahr ist es her, da geschah in der beschaulichen Silberstadt Freiberg jede Menge Bundespolitik. Für drei Tage hatte der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen Amtssitz hierher verlegt. Vor allem, um sich unter die Menschen zu mischen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. „Auch ein Bundespräsident muss nach neuen Wegen... Gut ein Jahr ist es her, da geschah in der beschaulichen Silberstadt Freiberg jede Menge Bundespolitik. Für drei Tage hatte der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen Amtssitz hierher verlegt. Vor allem, um sich unter die Menschen zu mischen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. „Auch ein Bundespräsident muss nach neuen Wegen...