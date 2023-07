Ein Kindertraum: Mit Opa auf Schienenabenteuer in Großvoigtsberg

Kleine Eisenbahner auf Opas Spuren: „Die Kinder wollten alte Eisenbahnen sehen“, sagt Erich Schnittka aus Langenau, was ihn und seine beiden Enkel am Samstagmorgen in den Großschirmaer Ortsteil führt. Zu seiner Zeit wurde auf der Verbindung nach Nossen, die es jetzt seit 150 Jahren gibt, noch mit Güterzügen gefahren. 47 Jahre habe er in...