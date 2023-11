Ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen auf dem Schlossplatz

Die Zahlen sind erschreckend: In Mittelsachsen ist im vergangenen Jahr 521 Mal eine Frau Opfer häuslicher Gewalt geworden. Eine besondere Aktion soll in Freiberg ein Zeichen dagegen setzen.

521 Mal ist in Mittelsachsen eine Frau Opfer häuslicher Gewalt im vergangenen Jahr geworden, im gesamten Freistaat wurden 8801 Fälle erfasst. Am 25. November wird nun mit dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen an das Thema erinnert - und auf dem Schlossplatz Freiberg ein sichtbares Zeichen dagegen gesetzt. Die Mitarbeiterinnen des...