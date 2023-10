Einbrecher in Freiberg holen ungewöhnliches Diebesgut aus Garage

Dreiste Diebe haben an der Dresdner Straße in Freiberg extra ein Auto aufgebockt, um sich zu bedienen.

Freiberg.

Ungebetenen Besuch hatten Garagenbesitzer in Freiberg zwischen Freitag, 12 Uhr und Sonntag, 17.55 Uhr. Laut Polizeiangaben vom Montag stiegen Diebe an der Dresdner Straße durch ein Fenster ein. Im Inneren bockten sie ein abgestelltes Auto auf, bauten das rechte Hinterrad ab und stahlen es samt Radmuttern. Zudem verschwanden ein Bolzenschneider und rund 20 Kupferfittings - Gesamtwert der Gegenstände: rund 1000, Sachschaden: gut 150 Euro. In einem Garagenkomplex an der Chemnitzer Straße haben Unbekannte ein Tor aufgebrochen. Nach bisheriger Einschätzung stahlen sie einen Nassstaubsauger, eine Säge, einen Akkuschrauber, zwei Auffahrtsrampen sowie ein technisches Gerät im Gesamtwert von rund 1300 Euro. (grit)