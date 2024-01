Einkaufsfalle Supermarkt: Ein Kurs in Freiberg klärt auf, warum man immer zu viel kauft

Mit Regalgestaltung, Wegeleitung und Kostproben werden Verbraucher zielgerichtet zum Kauf verführt. Wie man den Tricks entkommt?

Freiberg.

Regalgestaltung, Wegeleitung und Kostproben: In Supermärkten werden Verbraucher zielgerichtet zum Kauf verführt. Unter dem Motto „Einkaufsfalle Supermarkt“ zeigt die Verbraucherzentrale Sachsen am Donnerstag, 18.30 Uhr, wie Verbraucher gezielt zum Kauf verführt werden. „Mit dem Einkaufszettel starten, mit anderen Produkten nach Hause kommen: Wer kennt das nicht vom wöchentlichen Lebensmitteleinkauf?“, heißt es in der Ankündigung der Volkshochschule Mittelsachsen, in deren Räumen am Petriplatz 3 in Freiberg der Kurs stattfindet. In einem virtuellen Einkaufstraining werden auch Fragen der Lebensmittelkennzeichnung beantwortet und dreiste Mogelpackungen entlarvt. Eintritt ist frei. Anmeldung erbeten unter 03731 798121. (cor)