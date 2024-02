Einwohnerversammlung am 5. März: So steht’s um Freibergs Bauvorhaben

Am 5. März sollen Bürger über Baumaßnahmen informiert werden. Zudem gibt‘s Tipps, wie man an Leader-Gelder kommt. Fragen können schon gemailt werden.

Um laufende und geplante Baumaßnahmen in Freiberg geht es in der öffentlichen Einwohnerversammlung am 5. März. Sie richtet sich an alle Freiberger. Beginn ist 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses.