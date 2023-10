Empfang für Emma, Till und all die anderen Babys in Brand-Erbisdorf

Traditionell begrüßt die Stadt ihre jüngsten Einwohner mit kleinen Geschenken. Am Mittwochnachmittag war es wieder einmal soweit.

Als jüngste Brand-Erbisdorfer begrüßt worden sind am Mittwochnachmittag im Stadthaus all jene Mädchen und Jungen, die in den vergangenen Monaten geboren wurden. Oberbürgermeister Martin Antonow hatte die Eltern mit ihren Kindern zum Babyempfang eingeladen. Mit kleinen Geschenken sowie bei Kaffee und Kuchen verbrachten sie den Nachmittag....