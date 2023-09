Energieunternehmen investiert in Gasversorgung für die Erzgebirgsstadt Sayda

Mit einem Millionenbetrag baut der Chemnitzer Dienstleister das Leitungssystem und eine neue Regelanlage. Sie soll auch für Wasserstoff geeignet sein.

Noch bis voraussichtlich November laufen am Stadtrand von Sayda Bauarbeiten an der Gasleitung. Das Unternehmen Eins-Energie als kommunaler Infrastrukturdienstleister in Chemnitz und der Region Südsachsen baut in dem Bereich, um auch künftig die Bergstadt „sicher und zuverlässig mit Erdgas zu versorgen“, wie es aus dem Unternehmen heißt....