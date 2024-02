Engagierte Frauen zwischen Neuhausen und Rochlitz gesucht

Die Linkspartei in Mittelsachsen bittet um Vorschläge für den Frauenpreis 2024. Voriges Jahr waren zwei Frauen aus Hartha und Dittmannsdorf geehrt worden.

Die Linke in Mittelsachsen will 2024 wieder einen Frauenpreis vergeben. Die mit 500 Euro dotierte Auszeichnung soll beim Kreisparteitag der Linken am 9. März 2024 in Hartha überreicht werden. „Die Würdigung haupt- und ehrenamtlichen Engagements von Frauen in ganz Mittelsachsen ist für uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Kreisvorsitzende...