Erntefest in Ullersdorf: Ein Ort steht Kopf

Das Erntefest in Ullersdorf bei Sayda ist ein Anlaufpunkt für jung wie alt. Am Wochenende steigt die nächste Auflage. Das Programm ist abwechslungsreich.

Bald ist es soweit: In Ullersdorf bei Sayda steigt die nächste Auflage des beliebten Erntefests – und zwar am 30. September und am 1. Oktober. Der Chef der Agrargenossenschaft Sayda lässt es sich auch dieses Jahr nicht nehmen, mit zahlreichen Helfern erneut ein buntes Programm auf die Beine zu stellen. „Einer der wichtigsten Aufgaben für...