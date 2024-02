Ertappt in Freiberg: Radfahrer mit 2,32 Promille

Der Polizei ist am Wochenende in Freiberg bei einer Routinekontrolle ein alkoholisierter Zweiradfahrer ins Netz gegangen. Eine Strafanzeige folgte.

Der Polizei ist am Wochenende in Freiberg bei einer Routinekontrolle ein alkoholisierter Zweiradfahrer ins Netz gegangen. Der junge Mann war am Samstag, kurz vor Mitternacht in der Bergstadt mit seinem Fahrrad im Bereich der Berthelsdorfer Straße/Friedrich-Engels-Straße in auffälliger Fahrweise unterwegs. Ein umgehend von den Beamten vor Ort...