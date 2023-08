Falsche Heizungsableser wieder aktiv: Polizei stellt mutmaßliche Trickdiebe in Freiberg

Wie die Polizei mitteilte, wurden ein 19- und ein 23-Jähriger vorläufig festgenommen. Auch ein Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Polizei hat in Freiberg zwei mutmaßliche Trickbetrüger festgenommen. Es soll sich um die Männer handeln, die sich als Heizungsableser ausgaben und so Zutritt in Wohnungen verschafften. Dabei stahlen sie Bargeld und Wertgegenstände. Am Montag hatte eine Anwohnerin der Tschaikowskistraße die Polizei angerufen, weil die falschen...