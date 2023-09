Fernsehtipp: Auf der Blockline von Neuhausen nach Frauenstein - mit Zwischenfällen

Die Reihe „Unterwegs in Sachsen“ testet die Mountainbike-Strecke durchs Osterzgebirge. Dabei können sich auch Einheimische noch wertvolle Tipps holen.

Was Einheimische längst wissen, das hat jetzt auch MDR-Moderator Alex Huth erfahren: „Es ist so traumhaft hier, echt, wunderschön.“ Das ruft er während seiner Tour auf der Blockline durchs Osterzgebirge in die Kamera. In der Reihe „Unterwegs in Sachsen“ des Mitteldeutschen Rundfunks geht es darum, durch die Heimat zu reisen und...