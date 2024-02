Feuer in Kleingartenanlage in Freiberg gelegt: Laube und Schuppen brennen nieder

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro und geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Freiberg.

Feueralarm in einer Kleingartenanlage an der Chemnitzer Straße in Freiberg: Eine Gartenlaube sowie ein daran angrenzender Schuppen sind durch einen Brand in der Nacht zum Donnerstag vollständig zerstört worden. Ebenso wurde ein Gewächshaus beschädigt, teilte die Polizei mit. Der Alarm sei gegen 3.30 Uhr ausgelöst worden. Es handele sich um eine Anlage eines Kleingartenvereins. Eine Brandursachenermittlerin der Chemnitzer Kriminalpolizei untersuchte den Brandort am Donnerstagvormittag. „Im Ergebnis dessen ist von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen“, teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz mit. Durch diese Straftat sei ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden, so die Polizei. (bk)