Feueralarm beim Bühnenball in Freiberg: Singende Tassen und leuchtende Gäste im Mittelsächsischen Theater

Der Bühnenball in Freiberg war in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Die Gäste kamen so zahlreich wie lange nicht und bekamen mehr geboten als auf dem Programmzettel stand.

Es ist wahrlich nicht der erste Bühnenball, der am Mittelsächsischen Theater in Freiberg am Wochenende stattfand. Aber dieser war in mancherlei Hinsicht besonders. Das spürte man schon an der Begeisterung, mit der Intendant Sergio Raonic Lukovic das Publikum in der Nikolaikirche begrüßte, wo zum Einstand des Abends eine Gala des Ensembles...