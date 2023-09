Feueralarm in Freiberg: Kunstpflanze in Wohnhaus angezündet

Die Bewohner konnten das Feuer selbst löschen. Eine Frau (44) erlitt Atemwegsreizungen.

In einem Wohnhaus in der Straße der Einheit in Freiberg waren am Mittwochabend Anwohner auf das Piepen eines Rauchmelders aufmerksam geworden. Wie sich beim Nachschauen herausstellte, war im Flur des Treppenhauses eine künstliche Topfpflanze in Brand geraten. Die Anwohner löschten das Feuer selbst und alarmierten die Feuerwehr, heißt es im...