Feuerwehr rückt zu qualmendem Haus nach Niederbobritzsch aus

Zu einer Rauchentwicklung in einen leer stehenden Gebäude ist es am Freitag gegen 13.30 Uhr auf der Talstraße in Niederbobritzsch Kreis Mittelsachsen gekommen. Zwei Athemschutztrupps wurden in das Gebäude geschickt, um die Rauchentwicklung zu lokalisieren. Ein Trupp wurde im Keller fündig, löschte ab und belüftete das Haus mit einen Lüfter, dass...