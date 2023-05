First Responder der Feuerwehr Halsbrücke: Wenn jede Minute zählt

13.10 Uhr: Ein Kleinkind hat schwerste Atemnot. Das erste Mitglied der First Responder trifft vier Minuten später ein. Vor dem Rettungsdienst. 15.47 Uhr: Eine Frau ist bewusstlos. Der erste Kamerad der First Responder trifft zwei Minuten später ein. 0.36 Uhr: Ein Mann hat Herzversagen. Nach drei Minuten ist das erste Mitglied der First Responder...