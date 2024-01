⁠Fisch-Schnellrestaurant Schirmer in Freiberg öffnet wieder: Neue Inhaberin erfüllt sich einen Traum

Luise Rabe hat das frühere Fisch-Schnellrestaurant Schirmer in der Erbischen Straße in Freiberg übernommen. Die gelernte Köchin verwirklicht sich damit einen lang gehegten Wunsch.

Das Fisch-Schnellrestaurant Schirmer in der Erbischen Straße 10 in Freiberg öffnet am Donnerstag wieder. Luise Rabe hat es von dem vorherigen Inhaber übernommen. Die gelernte Köchin und ihre Mitarbeiterin bieten neben Fischgerichten auch Wildbratwurst und ein wöchentlich wechselndes Fleischgericht an. „Ein eigenes Lokal war schon immer mein...