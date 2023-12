Fleischermeisterin Susann Bergmann aus Freiberg: Neue berufliche Herausforderung in Dresden

Susann Bergmann, einst Besitzerin der letzten Privatfleischerei in Freiberg, hat ihren Laden an die Agrargenossenschaft Memmendorf verpachtet. Inzwischen ist das Geschäft zu. Zum dritten Advent verkauft sie Schinken.

Wie in alten Zeiten: Am vergangenen Wochenende hat Susann Bergmann auf der Burgstraße Bratwürste verkauft, am Sonntagnachmittag wird sie Schinken verkaufen. Die Kunden freuten sich über die Bratwürste. Und auch der 45-jährigen Fleischermeisterin war die Freude über das Wiedersehen mit Freibergern anzumerken. Doch die frühere Fleischerei...