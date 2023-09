Forderung nach Russland-Rede von Freibergs OB Sven Krüger: Entscheidung zu Sondersitzung ist gefallen

Nach der Rede bei einem Ball in St. Petersburg haben Stadträte in Freiberg eine Sondersitzung beantragt. Am Montag gab es die Reaktion: Was sind die Gründe für die Entscheidung?

Die Rede von Oberbürgermeister Sven Krüger (parteilos) auf dem „Petrowsky Ball" im Katharinenpalast in St. Petersburg wird Thema der regulären Sitzung des Freiberger Stadtrates am 7. September. Eine Sondersitzung vorher wird es hingegen nicht geben.