Frauen erobern die Jagdszene in Mittelsachsen

Der Jagdverband in Freiberg verzeichnet eine stetig steigende Anzahl weiblicher Mitglieder. Und eine wachsende Zahl von Jägerinnen in ganz Mittelsachsen. Was sind die Gründe für diesen Trend?

Frauen gehören bei der ursprünglichen Männerdomäne Jagd längst zum normalen Bild, sind mit Hund im Wald unterwegs, beherrschen den Umgang mit Waffen und sorgen für die Hege und Pflege eines Reviers. Und die Nachfrage von Frauen, die den Jagdschein machen wollen, reißt auch in MIttelsachsen nicht ab.