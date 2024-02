Frauenstein investiert in die Zukunft: Kindergarten soll neu gebaut werden

In Frauenstein könnte bald ein großer Umzug anstehen: Der Kindergarten soll in die ehemalige Grundschule nach Burkersdorf umziehen. Wie geht es mit den Neubauplänen für das Kinderhaus voran?“

Die Zeiträume sind abgesteckt: „Wenn alles gut geht, ziehen die Kindergarten- und Krippenkinder nach dem Sommer in die ehemalige Grundschule nach Burkersdorf um“, blickt Frauensteins Bürgermeister Reiner Hentschel auf das nächste große Bauvorhaben in der Stadt. Es geht um den Neubau des Kindergartens in Frauenstein, die ehemalige Schule im...