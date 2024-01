Frauenstein: Metallkugel schlägt in Wintergarten ein - Polizei sucht Zeugen

Offenbar haben Unbekannte in der Silvesternacht die Metallkugel in die Luft geschossen. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Frauenstein.

Eine Metallkugel ist in Frauenstein in den Wintergarten eines Wohnhauses am Reichenauer Weg eingeschlagen und hat Schaden von rund 1000 Euro angerichtet. „Anhand des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass Unbekannte in der Silvesternacht die Metallkugel auf noch zu klärende Art und Weise in die Luft geschossen hatten und diese beim Hinunterfallen den Wintergarten traf“, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Verletzt worden sei niemand. Die Beamten stellten das Geschoss sicher und ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zeugen, die in der Silvesternacht Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Fall in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter Ruf 03731 700 zu melden. (bk)