Frauenstein verkauft Garagenstandorte

Mehr als 120 Garagen gibt es im Stadtgebiet. Nun sollen die Flächen veräußert werden.

Stadteigene Flurstücke in den Größen zwischen knapp 30 und etwa 1400 Quadratmetern in den verschiedenen Stadtteilen will die Stadt Frauenstein verkaufen. Dazu stehen am Montag in der öffentlichen Stadtratssitzung zahlreiche Beschlüsse auf der Tagesordnung. Zum Verkauf stehen nach den Worten von Bürgermeister Reiner Hentschel sowohl...