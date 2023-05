Frauenstein: Zwei Motorräder kollidieren - drei Schwerverletzte

Bei einem Unfall mit zwei Motorrädern waren am Sonntag auf der B 171 bei Frauenstein zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Ein 35-jähriger Motorradfahrer fuhr gegen 15.20 Uhr mit seiner KTM in Richtung Dippoldiswalde. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer entgegen kommenden Kawasaki. Deren 49-jährige Fahrerin...