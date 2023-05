Freiberg: 101 Oldtimer machen Station auf dem Obermarkt

Freiberg.

101 hochpolierte Oldtimer machen am Samstag bis 15 Uhr Station auf dem Freiberger Obermarkt. Denn die Bergstadt ist ein Haltepunkt bei der ADAC Deutschland Klassik 2023. Dann geht es weiter nach Dresden. Die viertägige Oldtimertour mit historischen und klassischen Automobilen endet am Samstag in Dresden. Die sächsische Landeshauptstadt war am Mittwoch auch der Startpunkt. Nächstes Jahr geht es laut Veranstalter in den Nordwesten Deutschlands. (hh)