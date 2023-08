Freiberg: 2022 mehr Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen in Mittelsachsen als im Vorjahr

129 Kinder und Heranwachsende wurden im vorigen Jahr in Mittelsachsen in Obhut genommen. Darunter waren 26 Babys und Kleinkinder bis zu drei Jahren.

129 Kinder und Heranwachsende sind im vorigen Jahr in Mittelsachsen in Obhut genommen worden. Das sind 28 vorläufige Schutzmaßnahmen mehr als 2021. Das teilt das Statistische Landesamt mit. Demnach waren bei den Inobhutnahmen im Vorjahr 26 Babys und Kleinkinder im Alter bis zu drei Jahren betroffen – doppelt so viele wie 2021. Im Vorjahr...