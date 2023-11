Freiberg: Agentur-Chefin liest Kita-Kindern vor

Innerhalb des bundesweiten Vorlesetages hörten die Kinder der Kita „Sonnenblume“ die Geschichte vom Pizza-Igel

Freiberg.

Die Agentur für Arbeit Freiberg hat sich dieses Jahr wieder am bundesweiten Vorlesetag unter dem Motto „Vorlesen verbindet“ beteiligt, der am Freitag stattfand. So ging es in diesem Jahr in die Integrations-Kita „Sonnenblume“ in Freiberg. Kathrin Groschwald, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Freiberg, las den Kindern die Geschichte vom kleinen Pizza-Igel vor. Die Kinder lauschten gespannt, wie eine Pizza von den verschiedenen Tieren des Waldes zur Eule geliefert werden soll und welche Hürden dabei zu bewältigen sind. „Das Vorlesen war auch für mich eine willkommene Abwechslung zum Arbeitsalltag“, sagt Kathrin Groschwald. (fp)