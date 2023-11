Freiberg: Arbeiten an Schönlebestraße gehen dem Ende entgegen

Die Straße im Bahnhofsviertel soll Ende November wieder auf der vollen Länge für den Verkehr freigegeben werden.

Der grundhafte Ausbau der Schönlebestraße in Freiberg ist in den letzten Zügen. Am 30. November soll die gesamte Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilt die Stadt Freiberg auf ihrer Internetseite mit. Am Freitag pflasterten Mitarbeiter der Firma Andreas Adam aus Sayda beiderseits der Straße den Fußweg auf einer Länge...