Freiberg: Autofahrer erleben böse Überraschung

Vier Delikte in einer Nacht: Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag die Scheiben von drei Autos in der Karl-Kegel-Straße in Freiberg eingeschlagen. Betroffen waren ein VW und zwei Skoda. Das teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Aus allen drei Fahrzeugen demontierten die Täter die festverbauten Navigationsgeräte und...