Freiberg: Baumarkt organisiert Tag der Vereine

Zum ersten Mal veranstaltet der Hellweg-Baumarkt in diesem Jahr einen Tag der Vereine. Wer ist alles dabei?

Einen Tag der Vereine veranstaltet der Hellweg Bau- und Gartenmarkt in Freiberg am 9. September von 10 bis 17 Uhr auf seinem Parkplatz an der Dresdner Straße 52. Laut Marktleiter Kersten Müller findet der Aktionstag zum ersten Mal statt. Vereinen aus der Region werde die Möglichkeit geboten, sich vorzustellen und so neue Mitglieder zu gewinnen....