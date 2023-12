Freiberg: Bedürftige Menschen bei Weihnachtsfeier in der Häuerstube

Rund 60 arme Männer und Frauen aus Freiberg und Umgebung haben an der Feier am Samstag teilgenommen, die vom Verein „Freiberg zeigt Herz“ organisiert wurde. Sponsoren machten das möglich.

Eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier haben rund 60 bedürftige Frauen und Männer aus dem Raum Freiberg am Samstag in der Häuerstube an der Himmelfahrtsgasse erlebt. Organisiert hatten die Feier im Advent der Verein „Freiberg zeigt Herz“ und Mitglieder von „Irish Inn“. „Möglich ist die Weihnachtsfeier durch die Unterstützung von...