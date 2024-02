Freiberg: Bei Planung von Windenergie ist noch viel Luft nach oben

Wo er mit dem Raumordnungsplan Wind steht, stellte der Planungsverband Region Chemnitz am Montag in Freiberg vor. Rund 100 Besucher kamen ins Berufsschulzentrum. Viele gingen am Ende enttäuscht. Warum?

Beim Wind lässt der Bund keine Luft ran. Nach dem Windenergieflächenbedarfsgesetz muss jedes Bundesland zwei Prozent seiner Fläche für Windkraft ausweisen. So auch Sachsen. Wo aber in den Landkreisen Mittelsachsen, Erzgebirge, Vogtland und Zwickau sowie in der Stadt Chemnitz künftig Windräder gebaut werden dürfen, ist nicht verbindlich... Beim Wind lässt der Bund keine Luft ran. Nach dem Windenergieflächenbedarfsgesetz muss jedes Bundesland zwei Prozent seiner Fläche für Windkraft ausweisen. So auch Sachsen. Wo aber in den Landkreisen Mittelsachsen, Erzgebirge, Vogtland und Zwickau sowie in der Stadt Chemnitz künftig Windräder gebaut werden dürfen, ist nicht verbindlich...