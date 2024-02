Freiberg: Das hat das Berufsschulzentrum „Julius Weisbach“ zu bieten

Die Bildungseinrichtung am Schachtweg in Freiberg punktet nicht nur mit einem breiten Ausbildungsangebot. Davon hat sich am Mittwoch auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig überzeugt.

Zehn junge Frauen und Männer haben in diesem Lehrjahr eine Ausbildung zum Produktionstechnologen am Beruflichen Schulzentrum „Julius Weisbach“ in Freiberg begonnen. Das Berufsbild habe es bis dato in Sachsen noch nicht gegeben, berichtete Schulleiter Frank Wehrmeister am Mittwochmorgen dem sächsischen Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD)... Zehn junge Frauen und Männer haben in diesem Lehrjahr eine Ausbildung zum Produktionstechnologen am Beruflichen Schulzentrum „Julius Weisbach“ in Freiberg begonnen. Das Berufsbild habe es bis dato in Sachsen noch nicht gegeben, berichtete Schulleiter Frank Wehrmeister am Mittwochmorgen dem sächsischen Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD)...