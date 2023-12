Freiberg: Der Einstieg des Weco-Nachfolgers ins Feuerwerksgeschäft

Die FKF GmbH ist angetreten, die Pyrotechnik-Tradition am Pulvermühlenweg in Freiberg fortzusetzen. Wie steht es um die Raketen, Knaller & Co. aus Sachsen?

Die FKF GmbH beginnt voraussichtlich im Januar nächsten Jahres am Pulvermühlenweg in Freiberg mit der Produktion von Silvesterartikeln. Das hat Georg Alef als einer der drei Geschäftsführer der Feuerwerk Kultur & Fabrik – so die Bedeutung des Kürzels – angekündigt, die voriges Jahr große Teile des Freiberger Werkes der Weco... Die FKF GmbH beginnt voraussichtlich im Januar nächsten Jahres am Pulvermühlenweg in Freiberg mit der Produktion von Silvesterartikeln. Das hat Georg Alef als einer der drei Geschäftsführer der Feuerwerk Kultur & Fabrik – so die Bedeutung des Kürzels – angekündigt, die voriges Jahr große Teile des Freiberger Werkes der Weco...