Freiberg: Einkaufsmarkt eröffnet in Gerberpassage

In der Gerberpassage am Untermarkt in Freiberg hält der Diska-Markt Einzug. Gleich gegenüber befindet sich im Schreibwarengeschäft Steyer die Partnerfiliale der Post. Auch dort gibt es etwas Neues.

Der neue Einkaufsmarkt in der Gerberpassage in Freiberg wird am Donnerstag, 7 Uhr, seine Türen öffnen. „Nach langen Planungen, schwierigen Bankgesprächen und großen bürokratischen Anforderungen freuen wir uns, nun endlich den Diska-Markt zu eröffnen“, sagt Uwe Krause, der Geschäftsführer der Gerberpassage. „Mit dem neuen... Der neue Einkaufsmarkt in der Gerberpassage in Freiberg wird am Donnerstag, 7 Uhr, seine Türen öffnen. „Nach langen Planungen, schwierigen Bankgesprächen und großen bürokratischen Anforderungen freuen wir uns, nun endlich den Diska-Markt zu eröffnen“, sagt Uwe Krause, der Geschäftsführer der Gerberpassage. „Mit dem neuen...