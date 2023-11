Freiberg: Ersatz für Weihnachtsbaum in Zug gepflanzt

Baubürgermeister begründet Fällung des vorherigen Baumes mit Gefährdung von Erdleitungen durch die Wurzeln

Am Kreisverkehr im Freiberger Stadtteil Zug ist am Dienstag ein neuer Nadelbaum gepflanzt worden. Das hat Ortsvorsteher Steve Ittershagen mitgeteilt. Der 46-Jährige, der auch Vorsitzender der CDU-Fraktion im Stadtrat von Freiberg ist, hat zudem Fotos von der Neupflanzung übermittelt. Wenige Tage zuvor war hier am Eingang zum Wohngebiet...