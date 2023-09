Freiberg: Fliegende Lichterkette am Himmel

Was hat es mit dem Phänomen am nächtlichen Himmel über Freiberg auf sich?

Ungläubiges Staunen: Wer am Donnerstag, 14. September, ungefähr zwischen 20 und 21 Uhr in den Himmel über Freiberg geblickt hat, konnte eine fliegende Lichterkette bemerkt haben, die wie Sterne in einer Reihe aussah. Dahinter verbirgt sich ein Weltall-Projekt des Milliardärs Elon Musk.