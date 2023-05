Freiberg geht gegen Schmierereien vor

Wer Schmierereien an seinem Haus in Freiberg beseitigt, kann von der Stadt einen Zuschuss von bis zu 150 Euro zu den Sach- und Materialkosten erhalten. Wird eine Firma mit den Reinigungsarbeiten beauftragt, liegt die maximale Förderung bei 500 Euro. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Der Richtlinie zufolge werden...